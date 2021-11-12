لبنان

عون وقّع 5 قوانين هامّة... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-11-2021 | 07:30
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وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الرقم 247 تاريخ 12 تشرين الثاني 2021 والذي يرمي الى تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية كمساهمة في جزء من اقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019-2020( 350 مليار ليرة) ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية (150 مليار ليرة).

كذلك وقّع الرئيس عون القانون الرقم 245 تاريخ 12 تشرين الثاني 2021، الذي يقضي بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2021 في باب احتياطي الموازنة للنفقات الطارئة قدره 1200 مليار ليرة لبنانية، وذلك لتغطية مختلف بنود الموازنة.

ووقّع رئيس الجمهورية القانون الرقم 246 تاريخ 12 تشرين الثاني 2021 القاضي بالموافقة على ابرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية.

والقانون الرابع الذي وقّعه الرئيس عون، حمل الرقم 248 تاريخ 12 تشرين الثاني 2021 والقاضي بمساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة الاقتصادية على ان تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار من وزير المالية.

ووقّع الرئيس عون القانون الرقم 249 تاريخ 12 تشرين الثاني 2021 المتعلق بإبرام اتفاق بين حكومة المانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون الفني للعام 2016.

 وكانت القوانين الخمسة اعلاه قد اقرّها مجلس النواب في جلسته في 28 تشرين الاول 2021، ويعمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية.
 
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