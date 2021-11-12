لبنان

أهالي الموقوفين في ملف انفجار المرفأ اعتصموا أمام العدلية وطالبوا بالاسراع في التحقيقات

Lebanon 24
12-11-2021 | 07:55
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن أهالي الموقوفين في ملف انفجار المرفأ نفذوا اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت"، وطالبوا باطلاق سراح ابنائهم، معتبرين انهم مظلومون. 
ولفت الاهالي الى "ان هناك 15 مظلوما في هذا الملف ما زالوا ينتظرون العدالة"، ولفتوا الى "أن صحة ابنائهم تتدهور في سجنهم ولا من يسأل". وسألوا: من المسؤول عن تدهور صحة ابنائهم، وهل أهالينا هم الحلقة الاضعف".
 
وأكد الاهالي "ان الهدف من وقفتهم ومطالبتهم بانصاف أبنائهم وازاحة الظلم عنهم، ليس التشكيك في التحقيق، ولكن ما يؤذينا ويؤذي أهالي الضحايا هو البطء الحاصل في التحقيقات وعلينا السعي للوصول إلى الحقيقة وتوقيف الفاعلين والمسؤولين عن انفجار 4 آب".
المصدر: الوكالة الوطنية
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