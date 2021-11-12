لبنان

إخماد حريق داخل شقة في الدورة

Lebanon 24
12-11-2021 | 07:55
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الثالثة من مبنى سكني في الدورة-المتن.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 
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