بري استقبل شيناس ووزير الاعلام وزوارا وتلقى برقية شكر قطرية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس والوفد المرافق حيث تم البحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات بين لبنان والإتحاد الاوروبي.والتقى بري رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف وبحث معها في المستجدات السياسية في البلاد.قرداحيوبعد الظهر إستقبل الرئيس بري وزير الإعلام جورج قرداحي الذي قال بعد اللقاء: "دولة الرئيس بري هو مرجع وطني كبير. أنا تشرفت بلقائه وإستأنست برأيه وإستمعت الى آرائه وأفكاره حول كل المواضيع المتعلقة بهذا البلد الحبيب تناقشنا بموضوع الإعلام لأن هناك قانونا للاعلام موجود في لجنة الإدارة والعدل. تناقشنا في كيفية إخراج هذا القانون من اللجنة وإرساله الى اللجان المشتركة وبالتالي إقراره في الجلسة العامة لأننا اصبحنا بحاجة الى قانون عصري للإعلام هذا كل ما تناقشنا به مع دولة الرئيس بري".وسئل قرداحي عن موضوع الاستقالة، أجاب: "لم نطرح موضوع الإستقالة مع دولة الرئيس. تكلمنا في كل المواضيع وبكل مشاكل لبنان ، لكن دعوني أقول أمر أنه يجري تصوير قضية جورج قرداحي على أنها مشكلة لبنان الاساسية ، لقد نسي العالم كل المصائب التي أوصلوا البلد اليها".أضاف :"في موضوع الإستقالة الآراء منقسمة. هناك رأيان رأي مع الإستقالة ورأي آخر بأحجام أكبر بكثير متضامن مع الوزير، لأن هذا الموقف فيه كرامة وعزة نفس وفيه تكريس وتمسك بسيادة هذا البلد".وعن كلامه السابق المتعلق بإمكانية إستقالته، إذا ما قدمت ضمانات للبنان، قال قرداحي: "لم يكلمنا أحد عن ضمانات لا في الداخل ولا في الخارج، فإذا قدمت الضمانات التي قلتها لغبطة البطريرك أنا حاضر، أنا لست متمسكا بمنصب وزاري وأنا في موقعي لست في وارد ان أتحدى أحدا لا رئيس الحكومة الذي أجله وأحترمه ولا المملكة العربية السعودية التي أحترمها وأحبها ولي معها علاقة وطيدة بيننا ولا أعرف لماذا حدثت هذه العاصفة غير المتوقعة بسبب تصريح قلته قبل شهرين من تسلمي منصب وزارة الاعلام. لذلك أنا لست في موقع تحدي أحد ، نحن ندرس الموضوع ونرى التطورات وعندما تكون هناك ضمانات أنا حاضر ، لكن للاسف في الداخل هناك إبتزاز ، أعتقد أن المملكة العربية صدرها واسع ودول الخليج صدرهم واسع وأقول لا نريد إستفزاز أحد وهنا في الداخل تتم المزايدة. هناك أناس إستغلوا هذه القضية لتقديم براءة ذمة ، هم أحرار لكن أعتقد أنهم في قرارة نفسهم وضميرهم غير مقتنعين بمواقفهم".سفير كورياوبعد الظهر، إستقبل رئيس المجلس سفير جمهورية كوريا الجنوبية في لبنان يونغ دي كوان حيث تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.برقية قطريةوتلقى الرئيس بري، برقية شكر جوابية من رئيس مجلس الشورى القطري حسين بن عبدالله الغانم أعرب فيها عن "حرص بلاده على دعم العلاقات القائمة بين لبنان وقطر والإرتقاء بها وبالتعاون البرلماني إلى آفاق أرحب لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".