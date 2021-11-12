نائب رئيس المفوضية الأوروبية بعد لقائه ميقاتي: سنبقى دائما سندا للبنان

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس في السراي الحكومي ، في حضور سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف .

بعد الاجتماع اذاع شيناس البيان الاتي( بحسب ترجمة مكتب المفوضية الاوروبية في بيروت):

بيروت هي المحطة الثانية في سلسلة من الزيارات التي أقوم بها للعمل مع الدول الشريكة التي تضطلع بدور أساسي في مساعدة الاتحاد الأوروبي في وضع حد للاستغلال المجرد من المبادئ والتسليح الذي يتعرض له الأشخاص من جانب نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.التغيير يحصل. كنت في دبي أمس حيث أُعجِبت بالتزام السلطات الإماراتية بالعمل معنا لوقف هذه الممارسات.أود أن أحيي علناً قرار هيئة الطيران المدني التركية التي فرضت قيوداً على هذا النوع من العمليات.وحصلت على تأكيدات ممن التقيتهم في لبنان على استعدادهم للعمل معنا في هذا الشأن.ويتعين علينا أن نبني، ونحن نبني في الواقع، تحالفاً عالمياً ضد استخدام البشر كبيادق سياسية.اسمحوا لي أن أكون واضحاً بشأن ما يحدث: يُباع الأشخاص كذبة يسوقها مهربون ينقلونهم إلى مينسك ويوحون إليهم بأنهم سينتقلون بأمان إلى أوروبا. وهذا يتم عبر بلدان شريكة ومطارات إقليمية. ولن نسمح باستمرار هذا الأمر.لقد نفذنا بالفعل سلسلة من العقوبات ضد النظام البيلاروسي. وستدخل حزمة خامسة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. كما نعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول لإدخال هذه العقوبات حيز التنفيذ في كانون الأول.عندما يتعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي، نحن نعمل مع الشركاء في المنطقة للحرص على أن يفهموا جهودنا ويساهموا فيها. وأود أن أشكرهم على انفتاحهم وروحيتهم البناءة.كما نجري محادثات مع شركات طيران من البلدان خارج الاتحاد الأوروبي معنية بهذه العمليات. وأعتقد بأن جهودنا تثمر.كما سبق أن أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لدينا وسائل وأدوات قوية للتحرك. وأنا على ثقة من أننا لن نُجبر على استخدامها لأنه كما قلت، التغيير يحصل.أود أن أشكر لبنان على الجهود الكبيرة التي بُذِلَت لخفض عدد الرحلات الجوية إلى مينسك والالتزام الشامل بالإدارة المشتركة لتحديات اللاجئين في المنطقة.اسئلة واجوبةوقال ردا على سؤال: قبل ان أغادر بروكسل كان لدي مع نظيرتي مفوضة شوؤن النقل مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع شركات طيران عربية مجتمعة في قطر، وكانت مناسبة شرحنا خلالها بوضوح الاوضاع القائمة، وطلبنا مساعدتهم والتزامهم معنا، واعتقد بان رسالتنا تم استيعابها بشكل واضح ، ونحن ممتنون للتجاوب مع هذه الرسالة في اسرع وقت.وكانت لنا اتصالات تمهيدية مع تركيا ، ونحن سعيدون لإعلان منظمة الطيران المدني التركي بانها ستحد الطيران الى مينسك امام عدد من حاملي الجنسيات التي يتم استغلالهم من قبل شبكات التهريب حيث يتركون في الغابات في ظروف جد صعبة.اضاف:" الاثنين سازور بغداد والاسبوع المقبل انقره ، هذا هو الوقت الذي تعتمد فيه أوروبا على اصدقائها وهم كثر.وعن رسالته للسلطات اللبنانية قال:"للاتحاد الأوروبي ولبنان علاقات عميقة وقوية، ولدينا الفهم نفسه للامور والعديد من المصالح الإستراتيجية المشتركة ونحن أصدقاء ثابتون ومخلصون للبنان ، ونتمنى أن يتمكن هذا البلد من الخروج من الصعوبات التي يعاني منها وان يجد الطريق نحو الاستقرار ، ونحن سنساند لبنان كما فعلنا سابقا.واجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير العمل مصطفى بيرم وعرض معه شؤون وزارته .