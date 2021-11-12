لبنان

بيان هامّ للأمن العام بشأن جوازات السفر البيومترية... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
12-11-2021 | 08:32
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان عن وقفها العمل باستقبال طلبات الحصول أو إبدال جوازات السفر اللبنانية البيومترية (خمس سنوات) للراشدين حتى إشعار آخر، وذلك لأسباب تقنية.
 
 
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