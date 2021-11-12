بيان هامّ للأمن العام بشأن جوازات السفر البيومترية... هذا ما جاء فيه

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان عن وقفها العمل باستقبال طلبات الحصول أو إبدال جوازات السفر اللبنانية البيومترية (خمس سنوات) للراشدين حتى إشعار آخر، وذلك لأسباب تقنية.