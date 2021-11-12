وزير الاقتصاد استقبل أبي رميا

استقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، النائب سيمون أبي رميا، وجرى البحث في شوؤن عامة، وفي الرؤية الاقتصادية للوزارة. وتم التطرق الى المراحل التي قطعتها خطة التعافي والتشديد على أهمية الإسراع في إنجاز خطة التعافي وتنفيذ الاصلاحات.