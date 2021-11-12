لبنان

الراعي: شعبنا يفتقر والدولة تتحلّل... أبي المنى: لبنان أصبح في وضع يُرثى له

Lebanon 24
12-11-2021 | 09:29
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أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد زيارته شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في دار الطائفة الدرزية، إلى أن "شعبنا يفتقر، والدولة تتحلّل، ونحن نحمل هذه المسؤولية لنسمع شعبنا كلمة رجاء وأمل للمستقبل، ودورنا مخاطبة ضمائر المسؤولين".
 
وأمل الراعي "البدء مع شيخ العقل بفجر جديد، لأننا أصبحنا في عالم جديد، وضميرياً لا يمكننا أن نكون في موقع المتفرّج، ونحن ليس لدينا مصالح الا مصالح شعبنا".
 
من جانبه، شدد أبي المنى على أن "ما بين بكركي والموارنة والدروز عقد محبة وأخوة وعيش مشترك لا تنفصم عراه، وقد بنيناه معاً، ونستمر معاً ومع كل الطوائف في لبنان وشرائح المجتمع اللبناني".
 
وأكّد أنه "يجب أن نحفظ لبنان الرسالة برموش العيون، وبجهدنا المشترك وبتعاوننا مع بعضنا لنبني هذا الوطن". ورأى أن "لبنان لولا الرسالة لا معنى له، فهو رسالة في الوطنية والانفتاح والتنوع".
 
وقال أبي المنى: "حريصون على الدور الذي تقوم به بكركي، ونأمل أن نكون معاً من أجل لبنان الواحد الذي أصبح في وضع يُرثى له". وأضاف: "نحن مسؤولون عن خلق جو ايجابي في البلد ومهمتنا ليست مهمة سياسية لكن علينا أن نمهّد الطريق لخلق هذا الجو الايجابي".
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