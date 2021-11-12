أرقام كورونا اليومية في لبنان... ما جديد الاصابات والوفيات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 959 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 650655.



كذلك، سُجلت 5 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8571.