لبنان

العثور على مواطن مقتولا داخل منزله.. مختار سابق وعانى من الاكتئاب بعد وفاة زوجته فهل إنتحر؟

Lebanon 24
12-11-2021 | 10:03
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن وجود المدعو طانيوس ا.ت من بلدة كرخا قضاء جزين مقتولا في داخل منزله وبالقرب منه قطعة سلاح. وحضر الطبيب الشرعي والادلة الجنائية وفرع المعلومات والاستقصاء لمعرفة أسباب الوفاة.
 
وبحسب معلومات خاصة لـ"لبنان 24" فإنّه يرجح قيام طانيوس ا.ت وهو مختار سابق بالانتحار، بعد معاناته مؤخراً من العزلة والاكتئاب بعد وفاة زوجته قبل مدة متأثرة بمضاعفات مرض السرطان.
 
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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