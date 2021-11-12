بلينكن: ميقاتي لديه خطة جيّدة للدفع بلبنان إلى الأمام

أشار وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن إلى أن "رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لديه خطة جيّدة للدفع بلبنان إلى الأمام".

وقال بلينكن: "نعمل على توفير الوقود في لبنان، كذلك، نعمل مع الجيش هناك لضمان الاستقرار".