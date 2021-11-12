سلسلة لقاءات لوزير الداخلية

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي مارغاريتس شيناس، الذي شكر لـ"لبنان كيفية تعامله مع النازحين السوريين"، متمنيا على "مولوي المساعدة في الحد من الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من لبنان إلى بيلاروسيا باتجاه دول الاتحاد الأوروبي".من جهته، أكد مولوي أن "لبنان اتخذ اجراءات في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت للحد من هذه الظاهرة، لا سيما عبر حصر الرحلات إلى بيلاروسيا بواحدة أسبوعيا".وتم الاتفاق بين الطرفين على "التواصل والتنسيق للحد من هذه الظاهرة".أبي رمياوكان عرض مولوي، قبل الظهر، مع عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا "التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية، خصوصا لغير المقيمين".وطالب أبي رميا ب"الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لإنشاء محافظة كسروان الفتوح جبيل وتعيين محافظ لها، إضافة إلى أهمية استحداث مركز للمعاينة الميكانيكية في قضاء جبيل".نجمواستقبل مولوي أيضا النائب نزيه نجم، وبحث معه في "عدد من مشاريع القوانين التي تدخل ضمن برنامج عمل لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة النيابية، لا سيما ما يتعلق بالسلامة المرورية والمعاينة الميكانيكية والبيئة (النفايات والمقالع)".أبي خليلوالتقى النائب سيزار أبي خليل وبحث معه في الأوضاع العامة.