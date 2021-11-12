سعرُ العسل يفوق الحد الأدنى للأجور.. القيمة خيالية

قبل أزمة الدولار، كان المواطن يشتري كيلو العَسل الصافي بـ75 ألف ليرة. أمّا اليوم، فقد تخطّت القيمة هذا الرقم بكثير، وبات العسل متوفراً للطبقة البرجوازية، لأنّ فاق الحدّ الأدنى للأجور في لبنان البالغة قيمته 675 ألف ليرة.

ومؤخراً، وصل سعر العسل في بعض المتاجر ضمن بيروت إلى أكثر من مليون و100 ألف ليرة، ما يعني أنّ من يريد شراءه يجب أن يحمل رُزمة من الأوراق النقدية بالليرة.

ومع هذا، فإن هناك بعض المحلات التي تطلب بيع العسل بالدولار، وتُشارط المواطن: يمكنك أن تدفع ثمنه بالدولار.. لا بأس.. ولكن، إذا أردت أن تدفع بالليرة، فسنتحسب السعر بناء لبورصة الدولار".