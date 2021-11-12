جديد ملف البنزين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها مجدداً؟

قالت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إنّ "أغلب الشركات ما زالت مستمرة في توزيع البنزين على المحطّات والأمور تسير كما يجب ولا انقطاع للمادة".

أضافت المصادر: "هناك اتصالات تُجرى بشكل مستمر بين الشركات والمحطات، والهدف هو استمرار تأمين المحروقات، والمحطات ما زالت تعمل كالمعتاد ولن تقفل أبوابها حتى أن الكثير منها فتح أبوابه خلال فترة الليل لتلبية المواطنين".

وأردفت: "رغم الكلام الأخير عن موضوع الدولار المرتبط بتسعيرة صفيحة البنزين، إلا أنه لا تعقيدات ستعترض عملية الاستيراد. الـ10% بالدولار التي تم الحديث عنها تعني الشركات وليس المحطات، والأمور تحتاجُ إلى ضبط بشكل أكبر، والآمال كبيرة في أن يستمر مصرف لبنان في تأمين الدولارات لاستيراد المحروقات لأن لديه القدرة على ذلك. وعليه، فإن هذه الخطوة تساهم في وضع حدّ لأي ارتفاع للدولار في السوق الموازية".