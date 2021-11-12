"الشباب التقدمي": لعدم المماطلة في قضية أبو فخر

أصدرت منظمة الشباب التقدمي بياناً جاء فيه: "في ظل غياب مفهوم القانون والمحاسبة وانعدام مبدأ العدالة، واحترام حقوق المواطنين، وقد باتت أرواح الشهداء تذهب هدراً بفعل محاولات حرف المسار القضائي، كما الحال في قضية الشهيد الرفيق علاء أبو فخر، فإننا نرفض هذا الأسلوب ومحاولات تخفيف الجرم بحق المرتكب، ونرفض المماطلة الحاصلة في مسار القضية وفي نتيجتها، ونصر على ضرورة الإسراع أكثر في محاسبة المتورطين".وذكرت المنظمة بـ"قدسية صون القضاء واستقلاليته لكي يستعيد ثقة المواطنين، بعدما أصبح يستنسب على أهواء من يملك النفوذ"، داعية "الجميع إلى تضافر الجهود والعمل للنهضة بمرافق الوطن ومؤسساته، استكمالا لما سقط من أجله الشهيد علاء وغيره من الشهداء الأبرار الذين قضوا في سبيل بقاء الوطن".