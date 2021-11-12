لبنان

"الشباب التقدمي": لعدم المماطلة في قضية أبو فخر

Lebanon 24
12-11-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-885590-637723479100308446.jpg
Doc-P-885590-637723479100308446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت منظمة الشباب التقدمي بياناً جاء فيه: "في ظل غياب مفهوم القانون والمحاسبة وانعدام مبدأ العدالة، واحترام حقوق المواطنين، وقد باتت أرواح الشهداء تذهب هدراً بفعل محاولات حرف المسار القضائي، كما الحال في قضية الشهيد الرفيق علاء أبو فخر، فإننا نرفض هذا الأسلوب ومحاولات تخفيف الجرم بحق المرتكب، ونرفض المماطلة الحاصلة في مسار القضية وفي نتيجتها، ونصر على ضرورة الإسراع أكثر في محاسبة المتورطين". 
 
وذكرت المنظمة بـ"قدسية صون القضاء واستقلاليته لكي يستعيد ثقة المواطنين، بعدما أصبح يستنسب على أهواء من يملك النفوذ"، داعية "الجميع إلى تضافر الجهود والعمل للنهضة بمرافق الوطن ومؤسساته، استكمالا لما سقط من أجله الشهيد علاء وغيره من الشهداء الأبرار الذين قضوا في سبيل بقاء الوطن". 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:42 | 2021-11-12
13:17 | 2021-11-12
12:52 | 2021-11-12
16:01 | 2021-11-12
15:52 | 2021-11-12
15:36 | 2021-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website