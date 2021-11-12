فاجعة في النبطية.. نوبة قلبية تقتلُ رجلاً في سيارته!

توفي المواطن م.ح. شاهين (72 عاما)، إثر اصابته بذبحة قلبية، اثناء قيادته سيارته على طريق "مستشفى غندور" في النبطية الفوقا، ما ادى الى تدهورها وهي من نوع BMW.



وعمل عناصر الاسعاف من "كشافة الرسالة" على نقل الجثة الى "مستشفى النجدة الشعبية" في النبطية ، وفتحت دورية من مخفر درك النبطية تحقيقا بملابسات الحادث.