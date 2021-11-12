الجيش: زورق معاد خرق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 12/11/2021، الساعة 07.43، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة 7 دقائق ولمسافة حوالى 259 متراً. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".