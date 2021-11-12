رشدي تغرّد عن اجتماعها مع ميقاتي.. هذا ما قالته

غرّدت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "اجتماع مهم واستراتيجي هذا الصباح مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزير فراس أبيض وممثل الوزير هيكتور حجار حول الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية التي تم تطويرها بدعم من المانحين والأمم المتحدة وذلك تحت إشراف اللجنة الوزارية الخاصة بالسياسة الاجتماعية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وبدعم من سكرتارية وزارة الشؤون الاجتماعية. تعتبر الإستراتيجية مكوناً مهماً ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وقد تم تطويرها بعد مشاورات عميقة وشاملة ومكثفة للغاية".

١/٥ اجتماع مهم واستراتيجي هذا الصباح مع رئيس مجلس الوزراء @Najib_Mikati والوزير @firassabiad وممثل الوزير @HectorHajjar حول الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية التي تم تطويرها بدعم من المانحين والأمم المتحدة — Najat Rochdi (@rochdi_najat) November 12, 2021

٢/٥ … وذلك تحت إشراف اللجنة الوزارية الخاصة بالسياسة الاجتماعية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وبدعم من سكرتارية وزارة الشؤون الاجتماعية. تعتبر الإستراتيجية مكوناً مهماً ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وقد تم تطويرها بعد مشاورات عميقة وشاملة ومكثفة للغاية. — Najat Rochdi (@rochdi_najat) November 12, 2021

وأضافت: "كان هناك دعم حكومي مهم لاستراتيجية الحماية الاجتماعية بما في ذلك المساعدة الاجتماعية (النقدية) والتأمين الاجتماعي المرتبط بالتوظيف (مثل المعاشات التقاعدية والبطالة) وتفعيل العمالة للفئات الأكثر ضعفاً بالإضافة إلى الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية".

٣/٥ كان هناك دعم حكومي مهم لاستراتيجية الحماية الاجتماعية بما في ذلك المساعدة الاجتماعية (النقدية) والتأمين الاجتماعي المرتبط بالتوظيف (مثل المعاشات التقاعدية والبطالة) وتفعيل العمالة للفئات الأكثر ضعفاً بالإضافة إلى الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. — Najat Rochdi (@rochdi_najat) November 12, 2021

وأردفت: "خلال الاجتماع، تم الاتفاق على الحاجة الملحة إلى نظام حماية اجتماعية شامل نظراً لأهميته ليس فقط لمعالجة الفقر وعدم المساواة، ولكن أيضاً كشرط أساسي للحفاظ على الرأس المال البشري وتحقيق الانتعاش القائم على العمل اللائق والمنتج".

٤/٥ خلال الاجتماع، تم الاتفاق على الحاجة الملحة إلى نظام حماية اجتماعية شامل نظراً لأهميته ليس فقط لمعالجة الفقر وعدم المساواة، ولكن أيضاً كشرط أساسي للحفاظ على الرأس المال البشري وتحقيق الانتعاش القائم على العمل اللائق والمنتج. — Najat Rochdi (@rochdi_najat) November 12, 2021

وتابعت رشدي: "نظراً للحاجة الملحة إلى استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية لدعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، وافق معالي رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على دعوة اللجنة المشتركة بين الوزارات لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والنظر في اعتمادها".

٥/٥ نظرًا للحاجة الملحة إلى استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية لدعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي في #لبنان، وافق معالي رئيس الوزراء Najib_Mikati@ على دعوة اللجنة المشتركة بين الوزارات لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والنظر في اعتمادها — Najat Rochdi (@rochdi_najat) November 12, 2021

وختمت رشدي: "لقد كررت دعم الأمم المتحدة في لبنان ودعوت إلى اتخاذ خطوات ملموسة قُدماً من أجل الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وإقرارها وتنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص".