ألان عون: لا أعلم إن كان الرئيس عون يعلم أن تجربته الرئاسية ستكون "هلقد عاطلة"

أكد عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب ألان عون، أنه يؤيد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، "إن كانت ستؤدي إلى حل"، لافتًا إلى أن قرداحي تحول إلى رمز للاشتباك :ويجب أن يحصل حوار مع الخليج وهذا لا يعني أن كل مآخدهم صحيحة".ولفت، في حديث للجديد، إلى أن "المملكة العربية السعودية محقة بما يتعلق بالتهريب وبما يخص الهجوم المتواصل من لبنان عليها وعلى حزب الله أن يقدر مصلحة لبنان". معتبرًا أنه "هناك الكثير من الوزراء يستقيلون من حكوماتهم في العالم وهذا لا يتعلق بالكرامة والوزير قرداحي لم يكن مضطراً لأخذ طرف في نزاع بين دولتين عربيتين".و،وضح أنه "أعلم أن للمملكة مآخذ على لبنان لكن في الختام عليها الدخول في حوار مع لبنان عبر أي قناة يمكن أن يختاروها ويضعوا أي مأخذ لديهم على الطاولة".وأكد أنه "ليس لدي معطيات عن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لكن إن كان استدعاؤه على خلفية سياسية فأنا أؤيد عدم مثوله". مشددًا على أن "الدخول إلى عين الرمانة واستفزاز أهلها خطأ والخطأ الثاني هو إطلاق الرصاص والقذائف بشكل عشوائي على السكان أما الخطأ الأكبر فهو الرد على الاستفزاز بإطلاق النار".وذكر أنه "ترشحت لرئاسة التيار الوطني الحر لكن الرئيس ميشال عون أراد شخصاً آخر وكانت إرادته واضحة".