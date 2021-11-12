لبنان

بيانٌ منسوب إلى وزارة الاعلام.. والأخيرة تكشف حقيقته

Lebanon 24
12-11-2021 | 16:37
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نفت وزارة الإعلام في تغريدة عبر "تويتر" أن يكون قد صدر عنها أي بيان، مؤكدة أنّ البيان المنشور غير صادر عن الوزارة وغير صحيح.

وكانت مواقع إلكترونية تناقلت مؤخراً بياناً نصّه في الصورة التالية:
 
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