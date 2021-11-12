بيانٌ منسوب إلى وزارة الاعلام.. والأخيرة تكشف حقيقته

نفت وزارة الإعلام في تغريدة عبر "تويتر" أن يكون قد صدر عنها أي بيان، مؤكدة أنّ البيان المنشور غير صادر عن الوزارة وغير صحيح.



وكانت مواقع إلكترونية تناقلت مؤخراً بياناً نصّه في الصورة التالية: