لبنان

أزمة انتماء

Lebanon 24
12-11-2021 | 17:02
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يعيش نواب من تيّار موالٍ أزمة انتماء في ضوء التوجه لتهميشهم، أو استبعادهم عن الترشيحات القريبة للانتخابات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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