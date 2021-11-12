لبنان

قرار حاسم

Lebanon 24
12-11-2021 | 17:07
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اتخذ الثنائي قراراً حاسماً، لجهة التهدئة، محلياً وخارجياً، بانتظار ما ستنتهي إليه الوساطات للتبريد العام مع دول الخليج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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الثنائي

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