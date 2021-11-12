ارتفاع سعر صرف الدولار يحظى بغطاء رسمي

يجزم متابعون أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يحظى بغطاء رسمي من دون تحديد الجهة التي تتولى التغطية والأسباب الموجبة لذلك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".