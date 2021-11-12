لبنان

ارتفاع سعر صرف الدولار يحظى بغطاء رسمي

Lebanon 24
12-11-2021 | 17:18
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يجزم متابعون أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يحظى بغطاء رسمي من دون تحديد الجهة التي تتولى التغطية والأسباب الموجبة لذلك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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