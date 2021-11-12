لبنان

إتصالات لمعالجة عقدة قرداحي

Lebanon 24
12-11-2021 | 17:37
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بدأت الاتصالات من أجل حل عقدة وزير الإعلام جورج قرداحي تأخذ مداها، بالزياره التي قام بها الاخير للرئيس بري بالامس. وبرغم التكتم حول ما دار فيها، وإنكار وزير الإعلام انها تناولت موضوع استقالته، ولكن المصادر اشارت إلى ان "النقاش تناول انهاء هذه المشكلة"، وتوقّعت ان "يتم تظهيرها، من خلال زيارة يقوم بها قرداحي لبكركي قريبا، كما كان مقترحا في الزيارة الاولى وتعثرت لاعتبارات وموانع عديدة".
ولم تستبعد المصادرعبر "اللواء" ان تتبلور نتائج الاتصالات والمشاورات لحل هاتين العقدتين اواسط الاسبوع المقبل، وقد يتم الاعلان عنها كما تردد في الاوساط السياسية، من خلال زيارة يقوم بها بري الى بكركي لرد الزيارة للبطريرك الماروني بشارة الراعي، الا انه لم يتم تأكيد حصول هذه الزيارة بعد.
وتقاطعت مع هذه المصادر معلومات عن تخريجة يُعمَل عليها من أجل موضوع الوزير قرداحي وكذلك عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وأتت مواقف الأفرقاء المعنيين لتعكس إشارة عن ذلك مع العلم ان التوقيت لا يزال مبهما ومن هنا برز التأكيد على عمل اللجان الوزارية في تجهيزها الملفات لتكون حاضرة أمام الحكومة.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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