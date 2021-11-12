جرعة دعم أميركية للحكومة ورئيسها

كان لافتاً كلام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وما حمله من جرعة دعم للحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، من خلال تأكيده " ان ميقاتي لديه خطة جيدة للدفع بلبنان إلى الأمام"، مشدداً على أننا "نعمل على توفير الوقود في لبنان، ونعمل مع الجيش هناك لضمان الاستقرار".

وكتبت" النهار": شكلت اشادة وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن أمس بخطة الرئيس ميقاتي مؤشراً لافتاً جديداً لجهة الدعم الأميركي للحكومة التي كان رئيسها تبلغه من بلينكن الأسبوع الماضي خلال لقائه به في غلاسكو. ولكن تناول بلينكن الوضع اللبناني ولو باقتضاب أمس في مؤتمره الصحافي المشترك مع وزير الخارجية القطري اكتسب دلالات لجهة الردّ على تعطيل الحكومة الذي يضطلع "حزب الله" بدور أساسي شبه حصري بهذا التعطيل، كما لجهة تبادل وجهات النظر مع الجانب القطري في الملف اللبناني، علما ان وزير الخارجية القطري يزمع زيارة لبنان قريباً.وكتبت" البناء": كان لافتاً كلام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وما حمله من جرعة دعم للحكومة ورئيسها وتشجيعها على معالجة التداعيات الاقتصادية، وهو ما ظهر في تفاؤل ميقاتي بالقدرة على استثمار مرحلة الجمود لإنجاز الملفات المتصلة بملفي الكهرباء والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وفيما كتبت"اللواء "انه في موقف جديد داعم للحكومة، قال وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن أن "رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لديه خطة جيّدة للدفع بلبنان إلى الأمام"، نقلت عن مصادر مطلعة على حركة رئيس الوزراء انه يقوم بمروحة واسعة من الاتصالات المحلية والخارجية، وانه سيقوم قريباً وربما الاسبوع المقبل بزيارة القاهرة للقاء كبار المسؤولين لمتابعة وساطة مصر وجامعة الدول العربية التي بدأها الامين العام المساعد حسام زكي قبل ايام. وربما تكون له زيارات لدول اخرى عربية وغير عربية، فيما يُرتقب وصول وزير خارجية قطر قريباً الى بيروت في إطار مسعى الامير لمعالجة الازمة مع المملكة.