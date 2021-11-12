لبنان

هكذا تم توقيف أحد أخطر وأهم المطلوبين بعمليات السلب بين سهل نيحا وتمنين!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-11-2021 | 23:55
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في عملية نوعية ومحكمة، تمكنت القوة الضاربة في مخابرات الجيش ، من توقيف احد اخطر واهم المطلوبين في عمليات السلب، بين سهل نيحا وتمنين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"
العملية جاءت بعد تزايد اعمال السلب والسرقة في زحلة وقرى البقاع والطريق الدولية. وبعد عملية رصد  دقيقة ،تم توقيف المدعو ح. ي من بلدة بريتال،على متن سيارة من نوع Bmw  كان يقودها والى جانبه شخص سوري الجنسية، على طريق فرعية ،بين سهل نيحا وتمنين حيث تم توقيفهما رغم محاولتهم الفرار من المخابرات.

لبنان

خاص

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