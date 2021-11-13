عداد كورونا الى ارتفاع... وزير الصحة يحذّر!

كشف وزير الصحة العامة فراس أبيض عبر حسابه على تويتر أن أرقام الكورونا اليومية الجديدة في لبنان ارتفعت في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى هذا لوحظ في جميع الفئات العمرية، على الرغم من أن النسبة كانت اعلى في الفئات العمرية الأصغر.وأوضح أن هذا يرتبط على الأرجح بمعدلات اللقاح المنخفضة في تلك الفئات العمرية، ووصول الموسم الأكثر برودة، وبدء المدارس.وقال أبيض:" مع وصول المزيد من اللقاحات إلى لبنان، تخطط وزارة الصحة العامة لتزخيم حملة نشر اللقاح. سيتم تحقيق ذلك من خلال تقديم المزيد من الدعم لمراكز اللقاح المستنفدة والمنهكة، وتقديم اللقاح للفئات العمرية التي لم تكن مشمولة بالحملة حتى الآن".كما اعتبر أن تزخيم حملة اللقاح ضروري، لكنه ليس كافياً للحد من اثار اية موجة جديدة محتملة، مؤكدا أن التزام العامة بتدابير السلامة يظل مهمًا.وتابع وزير الصحة بالقول:" ومع ذلك، فإن الجميع منهك جراء الازمات المتعددة، لدرجة أن الكورونا يبدو مصدر قلق منسي، ولذلك نحن بحاجة لحملات توعية من جديد".وشدد على أن مما يساعد أيضا هو الاستعداد لموسم الأعياد، آملا عدم تكرار أحداث العام الماضي المؤسفة إذ إن الاجتماعات مع قطاع السياحة أسفرت عن الاتفاق على تدابير للمساعدة في التخفيف من مخاطر التجمعات القادمة.