لبنان

محاولات مصرفية للحد من ارتفاع الدولار بالسوق الموازية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-11-2021 | 01:30
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يسجل الدولار قفزات قياسية عزاه خبراء اقتصاديون بالدرجة الأولى "إلى تعطيل عمل الحكومة والمناخ السياسي المتوتر بشكل عام نتيجة تصعيد  المواقف، إضافة إلى وجود تطبيقات إلكترونية تقوم بالتلاعب بالأسعار ويتم التحكم بها للضغط السياسي".

وافادت مصادر مسؤولة في قطاع الصيرفة "عن معلومات تشير الى طلب عدد من المصارف اللبنانية رخص صيرفة من مصرف لبنان لكي يستطيعوا القيام بهذه العمليات داخل فروع المصارف".

وتفيد المصادر "إن معلوماتها تشير الى أن مصرف لبنان سوف يتجاوب مع هذه الطلبات في محاولة منه لضبط سوق الصيرفة، بالتالي الحد من إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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