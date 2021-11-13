معارضون لقيادة سياسية: لم ينجحوا ونحن "اسياد الساحة"

يفاخر معارضون لقيادة تيار سياسي بأنهم سيبقون "اسياد الساحة"، رغم كل المحاولات لتهميش دورهم، وذلك بفعل استمرارهم طوال الفترة الماضية في التعبير عن نبض المناصرين والمحازبين وتوجهات الرأي العام".

ويروي أحدهم" ان قيادة هذا التيار تجهد لاختيار ثلاثة مرشحين لإكمال اللائحة في احدى دوائر جبل لبنان، ولم تنجح حتى الساعة بهذه المهمة بالرغم من الإجتماعات المكوكية التي عقدت مع عدد من الشخصيات في هذه الدائرة".

ويضيف" ان كل المحاولات باءت بالفشل حتى الان لعلم من تم التواصل معهم بأنه سوف يتم" استخدامهم" لرفع الحاصل الانتخابي لا اكثر ولا اقل".