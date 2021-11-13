لبنان

معارضون لقيادة سياسية: لم ينجحوا ونحن "اسياد الساحة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-11-2021 | 01:45
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يفاخر معارضون لقيادة تيار سياسي بأنهم سيبقون "اسياد الساحة"، رغم كل المحاولات لتهميش دورهم، وذلك بفعل استمرارهم طوال الفترة الماضية في التعبير عن نبض المناصرين والمحازبين وتوجهات الرأي العام".

ويروي أحدهم" ان قيادة هذا التيار تجهد لاختيار ثلاثة مرشحين لإكمال اللائحة في احدى دوائر جبل لبنان، ولم تنجح حتى الساعة بهذه المهمة بالرغم من الإجتماعات المكوكية التي عقدت مع عدد من الشخصيات في هذه الدائرة".

ويضيف" ان كل المحاولات باءت بالفشل حتى الان لعلم من تم التواصل معهم بأنه سوف يتم" استخدامهم" لرفع الحاصل الانتخابي لا اكثر ولا اقل".

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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