لبنان

في طرابلس... حملة تلقيح للوقاية من فيروس كورونا

Lebanon 24
13-11-2021 | 01:41
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نظمت وحدة الحد من مخاطر الكوارث في الصليب الاحمر اللبناني بالتعاون مع بلدية طرابلس وأطباء بلا حدود، حملة تلقيح للحد من انتشار فيروس كورونا، في مركز مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي نوفل سابقا. 
 
وتفقد نائب رئيس البلدية المهندس خالد الولي يرافقه رئيس دائرة العلاقات العامة فراس حمزة عملية التلقيح، حيث تم تلقيح عشرات الأشخاص، من أصل 105 سجلوا أسماءهم خلال جولة لفرق الصليب الأحمر في أسواق طرابلس الداخلية. 
 
واوضح الولي ان "حملة الوقاية من جائحة كورونا مستمرة من خلال لجنة إدارة الكوارث في بلدية طرابلس عبر غرفة العمليات في حديقة الملك فهد، وكذلك من خلال حملات التلقيح بالتعاون مع عدد من الجمعيات المتخصصة المحلية منها والدولية، وما نشاهده الآن من خدمة سريعة وجهد مشكور من الشركاء في الصليب الاحمر وأطباء بلا حدود هو إستمرار لعمل لجنة إدارة الكوارث، حيث يتم أسبوعيا إجراء فحوص كورونا pcr لمئات الأشخاص، واليوم تم تطعيم عينة من أبناء المدينة بلقاح أسترازينيكا وفايزر بحسب ما أفاد المسؤولون المشاركون من الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود". 
 
وتابع: "واكبت الحملة سيارة إسعاف من الصليب الاحمر للتعامل مع حالات الطوارئ التي قد تحتاج الى عناية مركزة، وان شاء الله ستستمر هذه الحملات ليتمكن العدد الأكبر من الافادة من اللقاح". 
 
أضاف: "المستغرب أن هناك من لم يقتنع بعد بضرورة اخذ اللقاح، ونحن نعرف ان الوقاية خير من قنطار علاج، وعلى الجميع اخذ اللقاح لانه الحل الأفضل لإنقاذ انفسنا".
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