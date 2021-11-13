حريق كبير في "زبقين"... ومناشدة للجيش واليونيفيل!

قرابة الساعة السدسة صباحاً،اندلع حريق كبير في وادي العزية زبقين ، وأتت النيران على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية وساهمت الرياح القوية باقتراب النيران من المنازل السكنية في بلدة الحنية وزبقين ومجدل زون، ولا تزال فرق الدفاع المدني اللبناني تعمل على اخماد النيران في محاولة للسيطرة عليها ،وتواجه اكثر من ثماني فرق اطفاء صعوبة لاهماد الحريق الذي وصل الى منطقة جب سويد في خراج بلدة مجدل زون.مدير وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا ناشد الجيش اللبناني واليونيفيل التدخل السريع و إرسال طوافات للمساعدة في اطفاء الحريق بسبب صعوبة التضاريس المنتشرة فيها النيران واتصل بوزير البيئة ناصر ياسين الذي بدوره أجرى اتصالات مع الجهات المعنية لارسال الدعم لاطفاء الحريق الذي لا يزال ينتشر بقوة في كل الاتجاهات.