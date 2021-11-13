أبو الحسن: إمضوا في غيظكم وسنمضي على دروب الخير ولا نبالي

غرد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "لم تفاجئنا الصحيفة السوداء وتقاريرها المكتوبة بسم الأفاعي، اذا كان الرد على المواقف الوطنية بأساليبكم المخابراتية المعروفة فلن نخافكم ولن تثنينا أقلامكم الرخيصة عن بذل أقصى الجهود لدعم المؤسسات الإجتماعية التي لا تميّز بين الناس، إمضوا في غيظكم وسنمضي على دروب الخير ولا نبالي!".

لم تفاجئنا الصحيفة السوداء وتقاريرها المكتوبة بسم الأفاعي، اذا كان الرد على المواقف الوطنية بأساليبكم المخابراتية المعروفة فلن نخافكم ولن تثنينا اقلامكم الرخيصة عن بذل اقصى الجهود لدعم المؤسسات الاجتماعية التي لا تميّز بين الناس، إمضوا في غيضكم وسنمضي على دروب الخير ولا نبالي! — Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) November 13, 2021



