أبو الحسن: إمضوا في غيظكم وسنمضي على دروب الخير ولا نبالي

لم تفاجئنا الصحيفة السوداء وتقاريرها المكتوبة بسم الأفاعي، اذا كان الرد على المواقف الوطنية بأساليبكم المخابراتية المعروفة فلن نخافكم ولن تثنينا اقلامكم الرخيصة عن بذل اقصى الجهود لدعم المؤسسات الاجتماعية التي لا تميّز بين الناس، إمضوا في غيضكم وسنمضي على دروب الخير ولا نبالي!
— Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) November 13, 2021
لم تفاجئنا الصحيفة السوداء وتقاريرها المكتوبة بسم الأفاعي، اذا كان الرد على المواقف الوطنية بأساليبكم المخابراتية المعروفة فلن نخافكم ولن تثنينا اقلامكم الرخيصة عن بذل اقصى الجهود لدعم المؤسسات الاجتماعية التي لا تميّز بين الناس، إمضوا في غيضكم وسنمضي على دروب الخير ولا نبالي!