لبنان

الحريري عائد...هذا ما كشفه نائب سابق !

Lebanon 24
13-11-2021 | 02:32
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كشف النائب السابق أحمد فتفت، أنه ليس لديه أي معلومات حول انسحاب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من الحياة السياسية وهو يشكك بذلك، وأشار إلى أن الحريري سيعود خلال أيام إلى لبنان، وسيكون له موقفاً في هذا الشأن.
وحول انسحاب تيار المستقبل من الانتخابات، قال فتفت في حديث الى صوت لبنان: "ما أعرفه أن تيار المستقبل في الشمال فاعل جداً وبدأ العمل على الأرض".
وحول الأزمة بين لبنان والسعودية، رأى أن "هناك إمكانية لقيام جبهة وطنية عريضة لمواجهة حزب الله، ولكن هذا يحتاج وقتاً طويلاً".

واعتبر أن هناك جبهة عريضة قادرة أن تتكون، بشرط أن يكون هناك قناعات تؤسس لذلك، ويجب أن نبدأ برفع الغطاء عن حزب الله، عبر استقالة السلطة الحالية، من رئيس جمهورية إلى رئيس الحكومة، وليتحمل بعدها حزب الله المسؤولية أمام المجتمع الدّولي".

وأضاف، أن "الجميع يعلم أن الأزمة مع السعودية لا تتعلق بتصريح الوزير جورج قرداحي، إنما نحن أمام توجّه سياسي من ناحية تغطية الدولة اللبنانية لحزب الله، الذي يقوم بالاعتداء على المصالح الخليجية، من يعتدي ليس السعودية، إنما السلطة الحالية شكلت غطاء للاعتداء الذي يقوم به حزب الله في اليمن والعراق وسوريا".

واعتبر فتفت، أنه "من المستبعد أن يطال التصعيد العمالة اللبنانية في الخليج، إلا في حال اعتدت هذه العمالة على المصالح الخليجية".
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