اعتصام لمتقاعدي "قوى الأمن" أمام منزل وزير الداخلية في طرابلس

ينفذ المتقاعدون في القوى الامنية اعتصاماً سلمياً، ظهر اليوم، أمام منزل وزير الداخلية بسّام المولوي في طرابلس.



وسيتجمّع المتقاعدون عند الساعة الواحدة على إشارة المئتين ليتوجهوا من بعدها باتجاه منزل وزير الداخلية القاضي مولوي وذلك للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم.