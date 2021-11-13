لبنان

"التيار" يتمايز..الانتخابات النيابية ام الرئاسية؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
13-11-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-885741-637723962790697126.jpg
Doc-P-885741-637723962790697126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بالرغم من ثبات رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على خطابه الودي مع حزب الله، الا ان السياق الاعلامي الذي يسير به "التيار "في الاسابيع الاخيرة يوحي بأنه يتجه نحو التمايز الجدي عن الحزب من دون ان يلزم نفسه رسميا بهذه الخطوة.

 

حتى ان مراقبة اداء العهد تظهر انه اصبح اقل حرصا على مراعاة "حزب الله" في القضايا الخلافية، وهذا قد يكون، إما بفعل تطور مستجد على واقع العلاقة الثنائية بين الحليفين، او باعتباره مناورة سياسية تهدف الى الكسب الشعبي لا اكثر ولا اقل.

 

ليس واضحا بعد ما اذا كان "التيار" يرغب بالابتعاد عن حزب الله، خصوصا انه لا يمتلك الان  اي خيارات استراتيجية بديلة في ظل تراجع حاجة الدول التي تعادي الحزب لاستمالة حليفه المسيحي، بإعتبار ان الانتخابات ستتكفل بإضعافه، فيصبح تحالفه مع الحزب اقل خطوة واستمالته اقل ثمنا.

 

لكن"التيار الوطني الحر" يرغب بأن يكون لديه خطاب مستقل يناسب سياسته الاعلامية الجديدة، والتي اخرجته في الاشهر الاخيرة مثلا، من موقع المتهم شعبيا بتفجير المرفأ ليصبح رأس حربة في الدفاع عن التحقيقات حتى في وجه حلفائه.

 

هدف" التيار "هو اعادة ترميم واقعه الشعبي قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا قد يتم عبر تبني خطاب جديد نسبيا، ما يعني ان "التيار" يريد التمايز عن حزب الله كإجراء تكتي وليس كخيار استراتيجي مستمر، وهذا ما قد يتبدل بسرعة بعد الانتخابات ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.

 

الاهم هو التمايز السياسي الحاصل في العلاقة مع السعودية، اذ ان "التيار "بات يؤيد بطريقة شبه علنية استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي ويحمل الحزب وسياساته مسؤولية تدهور العلاقات مع الخليج، ما يعني ان العهد يحاول تحسين علاقته بالرياض والاستفادة من لحظة الخلاف ليسلف المملكة موقفا متقدما.

 

كل ذلك يحصل في ظل مساعي رئيس التيار جبران باسيل القضائية من اجل رفع العقوبات الاميركية عنه، الامر الذي يطرح اسئلة عن الغاية الحقيقية من الابتعاد عن الحزب وما اذا كانت الانتخابات النيابية هي السبب الحقيقي ام ان ذبذبات الانتخابات الرئاسية بدأت تظهر؟

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:18 | 2021-11-13
06:42 | 2021-11-13
06:25 | 2021-11-13
05:47 | 2021-11-13
05:41 | 2021-11-13
05:21 | 2021-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website