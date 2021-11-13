لبنان

ياسين : المشاكل البيئية معروفة بدءا من ازمة النفايات الى الادارة الغير سليمة لهذا القطاع

Lebanon 24
13-11-2021 | 03:46
A-
A+
Doc-P-885745-637723973178271855.jpg
Doc-P-885745-637723973178271855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال وزير البيئة ناصر ياسين يرافقة وفد من الوزارة على ومرافق بيئية ومحميات ومعامل لمعالجة فرز النفايات ومراكز الاتحادات البلدية في الجنوب استهلها بزيارة مركز ايواء الحيوان في بلدة زفتا حيث اطلع من مديره حسين حمزة على عمل المركز 
بعدها عقد لقاء مع رؤساء بلديات ساحل الزهراني في مقر الاتحاد في العاقبية بحضور رئيس الاتحاد علي مطر .
الوزير ياسين اكد ان الهدف من الزيارة هي للاطلاع من رؤساء البلديات والاتحادات على المشاكل البيئية التي تعاني منها البلديات والتي هي معروفة بدءا من ازمة النفايات والادارة الغير سليمة لهذا القطاع منذ سنوات حيث كان الاعتماد على خطط طوارئ مرحلية 
وهذه الزيارة ايضا للاطلاع اكثر وفهم الواقع البيئي واين يكمن التعثر في ادارة هذا القطاع وكيفية تطويره ضمن استراتيجية جديدة او تجديد الاستراتيجية التي وضعت منذ سنتين او اكثر وعبر هذه الخطط التي للاتحادات دور اساسي في تنفيذها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:18 | 2021-11-13
06:42 | 2021-11-13
06:25 | 2021-11-13
06:00 | 2021-11-13
05:47 | 2021-11-13
05:41 | 2021-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website