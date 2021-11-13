ياسين : المشاكل البيئية معروفة بدءا من ازمة النفايات الى الادارة الغير سليمة لهذا القطاع

جال وزير البيئة ناصر ياسين يرافقة وفد من الوزارة على ومرافق بيئية ومحميات ومعامل لمعالجة فرز النفايات ومراكز الاتحادات البلدية في الجنوب استهلها بزيارة مركز ايواء الحيوان في بلدة زفتا حيث اطلع من مديره حسين حمزة على عمل المركزبعدها عقد لقاء مع رؤساء بلديات ساحل الزهراني في مقر الاتحاد في العاقبية بحضور رئيس الاتحاد علي مطر .الوزير ياسين اكد ان الهدف من الزيارة هي للاطلاع من رؤساء البلديات والاتحادات على المشاكل البيئية التي تعاني منها البلديات والتي هي معروفة بدءا من ازمة النفايات والادارة الغير سليمة لهذا القطاع منذ سنوات حيث كان الاعتماد على خطط طوارئ مرحليةوهذه الزيارة ايضا للاطلاع اكثر وفهم الواقع البيئي واين يكمن التعثر في ادارة هذا القطاع وكيفية تطويره ضمن استراتيجية جديدة او تجديد الاستراتيجية التي وضعت منذ سنتين او اكثر وعبر هذه الخطط التي للاتحادات دور اساسي في تنفيذها