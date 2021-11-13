لبنان

هاشم: لالتزام الاصول الدستورية

Lebanon 24
13-11-2021 | 03:48
A-
A+
Doc-P-885746-637723975542578057.jpeg
Doc-P-885746-637723975542578057.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن "توجه الحكومة لوضع خطة لمواجهة وباء كورونا أمر مهم، لكن الاهم هو في كيفية مواجهة الاوبئة المتنوعة والتي تتفاقم وتطاول مستويات الحياة اليومية للبنانيين". 
 
واضاف: "لم يعد المواطن يكترث لكورونا وآثارها لان ما يصيبه اليوم أخطر، بعدما فقد مقومات العيش بكرامة حيث اصبح الوصول الى الدواء والغذاء وبعض الحاجات الضرورية إنجاز وطني في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة، والتي أصبحت تحتاج الى معالجات دقيقة وسريعة، وهذا الامر يتطلب استقرارا سياسيا منطلقاته واضحة، وهي التزام الاصول الدستورية لتأخذ الامور مسارها الطبيعي الصحيح، فهل سيتوافر ذلك بعيدا من حسابات المكاسب والمغانم، أم أن اللبنانيين سيتركون لقدرهم ليكتبوا مستقبلا غير واضح المعالم".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:18 | 2021-11-13
06:42 | 2021-11-13
06:25 | 2021-11-13
06:00 | 2021-11-13
05:47 | 2021-11-13
05:41 | 2021-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website