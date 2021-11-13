وزير الزراعة يتواصل مع المعنيين لاخماد حريق صور

تواصل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن مع قيادة الجيش ووزارة الداخلية وقوات الطوارىء "اليونيفيل" العاملة في الجنوب ووزارة البيئة، في إطار المساعدة السريعة على اخماد الحريق القوي الذي يتركز في منطقة صور في وادي العزية-زبقين والحنية وخراج مجدل زون وجب سويد.وتواجدت كادرات وطواقم وزارة الزراعة منذ السادسة صباحا في منطقة الحريق بعد اتصالات استغاثية من مخاتير وبلديات المنطقة.وناشدت الوزارة "القوى الفاعلة على الارض وكل من لديه القدرة على المساعدة لاطفاء النيران، ولتكن الجهود متضافرة في سبيل إخماد هذا الحريق الهائل".