لبنان

في الشمال...إعطاء الجرعة الثانية لاساتذة وطلاب وموظفي اللبنانية

Lebanon 24
13-11-2021 | 04:01
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ضمن التعاون القائم بين وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية وتشجيعاً لحملة اللقاح ضد الكورونا ( COVID19) تمّ اعطاء الجرعة الثانية لأساتذة وطلاب وموظفي الجامعة اللبنانية في الشمال في مستشفى طرابلس الحكومي وذلك بحضور عميد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا د.فواز العمر ومدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة. 

وقد نوه العميد د.فواز العمر بالحرفية العالية والتنظيم الدقيق لمركز التلقيح في مستشفى طرابلس الحكومي والتعاون المثمر لفريق عمل الجامعة والمستشفى ، وقد شكر العميد معالي وزير الصحة العامة د.فراس الأبيض ومدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة لكل التسهيلات التي قدومها ويقدموها في سبيل انجاح حملة التلقيح في الشمال.
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