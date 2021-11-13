لبنان

بيانٌ منسوب إلى وزارة الاعلام.. ومحفوظ يرد!

Lebanon 24
13-11-2021 | 04:36
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نفت وزارة الإعلام في تغريدة عبر "تويتر" أن يكون قد صدر عنها أي بيان، مؤكدة أنّ البيان المنشور غير صادر عن الوزارة وغير صحيح.

وكانت مواقع إلكترونية تناقلت مؤخراً بياناً نصّه في الصورة التالية:
 
 
 
 
 
 
من جهة ثانية، أعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان، أن "أحد المواقع الالكترونية نشر بيانا زورا منسوبا لوزير الاعلام جورج قرداحي وبموافقة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفقا لادعاءات الموقع وجاء نص البيان مختوما كذبا بختم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع".
 
وقال: "لا نريد أن نتعرض لمضمون البيان، إنما نشير إلى أن هذا الموقع لم ينل العلم والخبر من المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وليس مسجلا لديه. وبالتالي فإن فبركته لبيان يرد فيه اسم رئيس الحكومة ووزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ويتضمن أخبارا كاذبة فيه إساءة كبيرة لسمعة الإعلام عموما ولصدقية المواقع الالكترونية وللحرية الاعلامية، وللمساهمة في إذكاء حدة الخلافات التي يطمح جميع اللبنانيين إلى تبريدها".
 
أضاف: "إن الترويج للاشاعات والاخبار الكاذبة على بعض المواقع الالكترونية وإعادة بثها في الاعلام يسهم في إرباك اللبنانيين وتعطيل الحلول والمخارج وكل ذلك ليس في مصلحة لبنان ولا اللبنانيين ولا في إرساء علاقات جيدة مع دول الخليج والمملكة العربية السعودية تحديدا، ولا في مصلحة اللبنانيين المقيمين في دول الاغتراب".
 
وأمل محفوظ من "كل المواقع الالكترونية المسجلة لديه والتي يقارب عددها الألف نشر هذا التوضيح حرصا على سمعتها"، وتمنى على القضاء "التدخل عند نشر الأخبار الكاذبة والاشاعات وتعميم ثقافة القدح والذم حرصا على ممارسة سليمة لحرية التعبير".
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