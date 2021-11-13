تيننتي: نساعد في إخماد حريق وادي العزية

أعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في تصريح لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "اليونيفيل تساعد وحدات الدفاع المدني في إخماد الحريق الذي اندلع في وادي العزية، حيث تشارك من خلال العديد من رجال وعربات الاطفاء".