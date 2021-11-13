شعلة أمل من بيروت الى العالم

من قلب السواد الحالك الذي يلف عتمة لبنان بملفات سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة، تبقى شعلة أمل وبارقة حياة تنطلق من مهرجان "بيروت ترنّم" بنسخته الرابعة عشرة في الاول من كانون الاول 2021 ويستمر لغاية 23 منه، لينشد "الميلاد" ولتبقى الموسيقى صادحة في بيروت. مساحة مهمة للفنانين والموسيقيين العالمين من قلب بيروت والى كل العالم.هكذا هو لبنان، غني بالأمل رغم الصعاب. لا ينكسر، وإن حاولوا كسره بحجر صلب من الاحتقان السياسي والمذهبي، والتباعد بكل أشكاله. ينتفض على سبيل الحياة.. والموسيقى. حيث يعود مهرجان "بيروت ترنّم"، بمستوى عالٍ من الاحتراف الفني المتميز لينشد "الميلاد" ويحافظ على ما تبقى من مساحة حب جامعة بين أطياف اللبنانيين.يشارك في المهرجان مجموعة من الموسيقيين الايطاليين مثل سيرجيو لامبرتو (كمان) وياكوبو دي تونّو (تشيلو)، ويخصص المهرجان كالعادة مساحة مهمة للموسيقيين والفنانين اللبنانيين مثل عازفة التشيلو جنى سمعان، وغادة شبير، وغي مانوكيان وماتيو الخضر. كما سيضم المهرجان حفلات في اسواق بيروت تنطلق في الثاني من كانون الاول مع عبير نعمة.وتعود الجوقات هذه السنة مجددا لتنشد الميلاد، نذكر منها جوقات الجامعة الانطونية وجامعة سيدة اللويزة وجامعة القديس يوسف وجوقة القديس رومانس للروم الارثوذكس وجوقة اسطفانوس المرنّم وجوقة كوسان الأرمنية وجوقة فيلاكوليا بقيادة الاخت مارانا.كما يقدّم المهرجان أمسيتين للأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، الأولى بقيادة المايسترو الروماني يوسيف برونر، والثانية بقيادة المايسترو توفيق معتوق بالتعاون مع المعهد الوطني العالي للموسيقى.وتضم نسخة هذه السنة اسماء لامعة مثل، السوبرانو العالمية كارمن جياناتاسيو، والتينور الاميركي جاك سوانسون والمتزوسوبرانو المصرية فرح الديباني، وهي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية اوبرا من اوبرا باريس. كما يستضيف المهرجان عازف البيانو الفرنسي جونثان فورنيل الحائز على المركز الاول لمسابقة الملكة اليزابيت 2021، وبياتريس بلانكو عازفة التشيلو الاسبانية التي نالت جائزة "Association Suisse des musiciens" والايطالي اندريا اوبيزو عازف الكمان الاول في اوركسترا سانتا سيسليا المرموقة والحائز جائزة الموسيقى العالمية "ARD".اذا لبنان على موعد من الحب والايمان، ورسالة حياة من بيروت الى كل العالم.