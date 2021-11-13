لبنان

علي فضل الله: لا حل للبنانيين إلا بالحوار الجاد لا الشكلي

Lebanon 24
13-11-2021 | 06:25
A-
A+
Doc-P-885800-637724067325560183.png
Doc-P-885800-637724067325560183.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل العلامة السيد علي فضل الله المرشح عن المقعد النيابي الشيعي في دائرة كسروان جبيل طلال المقداد، حيث وضعه في أجواء ترشحه وعناوين مشروعه الانتخابي.
 
من جهته، رحب فضل الله بالمرشح المقداد، مقدرا "سعيه الدائم في العمل على الإصلاح والتقريب بين المكونات الجبيلية المتنوعة"، مؤكدا أننا "بحاجة إلى تغيير العقلية الطائفية والمذهبية التي تتحكم باختيار من يصلون إلى المجلس النيابي لحساب اختيار الاكفياء الذين يعملون لمصلحة وطنهم، بعيدا من أية حسابات خاصة أو مصالح ذاتية او فئوية وان يكونوا للوطن كله".
 
واعتبر أن "جبيل كانت وستبقى تشكل نموذجا وطنيا في العيش المشترك وقدرة الأديان والطوائف على التعايش والتلاقي"، داعيا إلى "تعزيز هذه الروحية الوطنية والإنسانية التي تسهم في بناء الوطن وتعزز العلاقة بين مكوناته المتنوعة" مشيرا الى أنه "لا سبيل لحل الخلافات بين اللبنانيين إلا بالحوار الجاد لا الشكلي واعتماد الخطاب الهادئ والعقلاني في التعاطي مع الأزمات والمشاكل بدلا من الخطاب المتشنج والمتوتر".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:18 | 2021-11-13
09:49 | 2021-11-13
09:37 | 2021-11-13
09:29 | 2021-11-13
09:20 | 2021-11-13
08:50 | 2021-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website