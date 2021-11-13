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لبنان
علي فضل الله: لا حل للبنانيين إلا بالحوار الجاد لا الشكلي
Lebanon 24
13-11-2021
|
06:25
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استقبل العلامة السيد علي فضل الله المرشح عن المقعد النيابي الشيعي في دائرة كسروان جبيل طلال المقداد، حيث وضعه في أجواء ترشحه وعناوين مشروعه الانتخابي.
من جهته، رحب فضل الله بالمرشح المقداد، مقدرا "سعيه الدائم في العمل على الإصلاح والتقريب بين المكونات الجبيلية المتنوعة"، مؤكدا أننا "بحاجة إلى تغيير العقلية الطائفية والمذهبية التي تتحكم باختيار من يصلون إلى المجلس النيابي لحساب اختيار الاكفياء الذين يعملون لمصلحة وطنهم، بعيدا من أية حسابات خاصة أو مصالح ذاتية او فئوية وان يكونوا للوطن كله".
واعتبر أن "جبيل كانت وستبقى تشكل نموذجا وطنيا في العيش المشترك وقدرة الأديان والطوائف على التعايش والتلاقي"، داعيا إلى "تعزيز هذه الروحية الوطنية والإنسانية التي تسهم في بناء الوطن وتعزز العلاقة بين مكوناته المتنوعة" مشيرا الى أنه "لا سبيل لحل الخلافات بين اللبنانيين إلا بالحوار الجاد لا الشكلي واعتماد الخطاب الهادئ والعقلاني في التعاطي مع الأزمات والمشاكل بدلا من الخطاب المتشنج والمتوتر".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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