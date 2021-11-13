لبنان

مختار كفردبيان: الصور على طريق حدث بعلبك - كفردبيان هي لحفل افتتاح بئر مياه وليست لحزب الله

Lebanon 24
13-11-2021 | 06:42
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أوضح مختار بلدة كفردبيان وسيم مهنا، في بيان، أن "الصور المتداولة عن أنها حواجز عسكرية لعناصر من حزب الله على طريق حدث بعلبك - كفردبيان، هي لحفل افتتاح بئر مياه إرتوازية في خراج حدث بعلبك". 
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13/11/2021 16:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24

كفردبيان

وسيم مهنا

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