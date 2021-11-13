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لبنان
مختار كفردبيان: الصور على طريق حدث بعلبك - كفردبيان هي لحفل افتتاح بئر مياه وليست لحزب الله
Lebanon 24
13-11-2021
|
06:42
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أوضح مختار بلدة كفردبيان وسيم مهنا، في بيان، أن "الصور المتداولة عن أنها حواجز عسكرية لعناصر من حزب الله على طريق حدث بعلبك - كفردبيان، هي لحفل افتتاح بئر مياه إرتوازية في خراج حدث بعلبك".
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كفردبيان
وسيم مهنا
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