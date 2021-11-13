مختار كفردبيان: الصور على طريق حدث بعلبك - كفردبيان هي لحفل افتتاح بئر مياه وليست لحزب الله

أوضح مختار بلدة كفردبيان وسيم مهنا، في بيان، أن "الصور المتداولة عن أنها حواجز عسكرية لعناصر من حزب الله على طريق حدث بعلبك - كفردبيان، هي لحفل افتتاح بئر مياه إرتوازية في خراج حدث بعلبك".