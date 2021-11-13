لبنان

ميقاتي يتابع موضوع الحرائق.. واتصالات للاسراع في إخمادها

Lebanon 24
13-11-2021 | 06:57
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تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موضوع الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق اللبنانية، وأجرى لهذه الغاية اتصالات مع وزير الداخلية بسام مولوي وقيادة الجيش لاستنفار كل الأجهزة المعنية للاسراع في اخماد الحرائق ومنع تمددها.
 
كذلك، أجرى ميقاتي اتصالات استباقية طلباً للمساعدة من الدول المجاورة في حال اقتضت الحاجة الى ذلك.
 
وتابع الرئيس ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين الموجود في بلدة في وادي العزية في الجنوب، الجهود المبذولة لاخماد الحريق  الكبير الذي اندلع في البلدة.
 
وتلقّى رئيس مجلس الوزراء اتصالاً من وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي اطلعه على حجم الأضرار الناتجة عن الحرائق.
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