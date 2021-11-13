مولوي تابع عمليات إخماد الحرائق في مختلف المناطق

تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مع المعنيين، منذ ساعات الصباح الاولى، عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في كل من صور، بيت مري، عبرين والكسليك، والتي يشارك فيها عدد كبير من المراكز الاقليمية التابعة للدفاع المدني وفرق الإطفاء التابعة لاتحادات البلديات، إضافة الى عدد من الطوافات التابعة للجيش وقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان.

وطلب الوزير مولوي الى المعنيين الاسراع في اخماد الحرائق والعمل على منع تمددها، واعطى تعليماته لتجهيز برك اصطناعية مؤقتة لاستعمالها من قبل الطوافات وذلك بالتنسيق مع القائمقامين والبلديات المعنية.

وتابع الوزير مولوي الحالات الصحية لعدد من عناصر الدفاع المدني الذين تعرضوا للإغماء من جراء عمليات الإطفاء.