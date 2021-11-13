لبنان

باسيل: روسيا لم تتدخل يومًا بالشؤون الداخلية لدولنا بل كانت دائمًا تمد يد الصداقة

Lebanon 24
13-11-2021 | 07:57
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صرح النائب جبران باسيل خلال نشاط بحضور السفير الروسي في البترون أن " نطمح لأن تصبح البترون رمزًا للعلاقات بيننا ولهذا يزور السفير اليوم ساحة جديدة ننفذها بمساهمة من دولة روسيا وهي ساحة مار جرجس".

وقال: " ساحة مار جرجس التي نحن بصدد انجازها بمساهمة روسية ستستضيف نشاطًا ميلاديًّا هذا العام هو Batroun Ville de Noel بعدما كنا بمساهمة روسية سابقة ايضا رممنا كنيسة مار جرجس والصالون التابع لها".

وأضاف: "بين لبنان وروسيا تاريخ من العلاقات الطيبة ونحن نقدر كثيرًا الدور الروسي في لبنان والمنطقة وروسيا لم تتدخل يوما بالشؤون الداخلية لدولنا بل كانت دائمًا تمد يد الصداقة".

واعتبر باسيل أن "روسيا ساعدتنا في الحرب ضد الإرهاب وفي تثبيت فكرة عودة الناس إلى أرضهم والسوريون إلى سوريا والفلسطينيون إلى فلسطين وفكرة تثبيت الناس في أرضهم كالعراقيين واللبنانيين وذلك في إطار الحفاظ على المنطقة بحرياتها وتنوعها وعيش الأقليات فيها بتناغم".

وتابع: "نأمل أن نتساعد جميعًا بعملية السلام في المنطقة وبإحلال فكرة السلام وأن تطغى على الحروب كي نعيش إعادة إعمار في العراق وسوريا وإعادة استنهاض في لبنان حتى يعود البلد الذي يستقطب وليس البلد الذي يهجّر".
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