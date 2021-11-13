أكثر من 700 كيس تحتوي كوكايين من أصناف مختلفة.. توقيف أحد أخطر مروجي المخدرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد وتعقب، تمكّنت قوّة من مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ ١٠-١١-٢٠٢١، من توقيف مروّج على متن دراجة آلية من دون لوحات، في محلة الشويفات، ويدعى:- ح. ح. (مواليد عام ١٩٩٨، سوري)وضبطت بحوزته كمية من المخدرات مقسّمة ومعدّة للترويج، وهي عبارة عن:- /٧٠٨/ اكياس تحتوي مادة الكوكايين، مدوّن على أقسام منها، كلمات:Nafish, Net, Net Extra, Buzz, Buzz Extra.- /٩/ أكياس بداخلها مادّة حشيشة الكيف.- /٤/ علب بلاستيكية، مدوّن عليها "أبو كيس الملك".- هاتف خلوي.أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.