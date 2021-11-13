لبنان

أكثر من 700 كيس تحتوي كوكايين من أصناف مختلفة.. توقيف أحد أخطر مروجي المخدرات

Lebanon 24
13-11-2021 | 08:10
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد وتعقب، تمكّنت قوّة من مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ ١٠-١١-٢٠٢١، من توقيف مروّج على متن دراجة آلية من دون لوحات، في محلة الشويفات، ويدعى:
- ح. ح. (مواليد عام ١٩٩٨، سوري)
وضبطت بحوزته كمية من المخدرات مقسّمة ومعدّة للترويج، وهي عبارة عن: 
- /٧٠٨/ اكياس تحتوي مادة الكوكايين، مدوّن على أقسام منها، كلمات: 
Nafish, Net, Net Extra, Buzz, Buzz Extra.
- /٩/ أكياس بداخلها مادّة حشيشة الكيف.
- /٤/ علب بلاستيكية، مدوّن عليها "أبو كيس الملك".
- هاتف خلوي.
أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
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