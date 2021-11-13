وزير البيئة زار مركز إيواء الحيوانات في وادي الكفور النبطية

زار وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، في اطار جولته الجنوبية، مركز إيواء الحيوانات في وادي الكفور - النبطية، والذي يديره الناشط البيئي حسين حمزة ويضم أكثر من 220 كلبا.وبعد جولة لياسين في المركز والاستماع لنشاطاته قال: "ان زيارتنا اليوم لمركز إيواء الحيوانات هي في إطار دعم المبادرات الفردية الفاعلة والهادفة والنشطة في آن، والتي تخدم البيئة والمجتمع، وعلينا أن ندعم قدر الإمكان هكذا مبادرات كالتي شاهدناها اليوم هنا، ووزارة الزراعة والبلديات يمكن ان تلعب هذا الدور بنقل الحاجات لتطوير هذا العمل ودعمه، وهذا عمل مميز يقوم به أفراد بموارد قليلة جدا وعلينا ان ندعمها".وفي الختام، قدم الوزير ياسين درعا تذكارية لحمزة الذي بدوره شكر له الزيارة.