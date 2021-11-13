لبنان

الحرائق تعود مجددًا إلى عكار

Lebanon 24
13-11-2021 | 09:49
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اندلعت النيران بين بلدتي برقايل والقرقف في محلة ضهر أبو علي الحلاق في أرض زراعية حرجية، وقد ساهمت الرياح والأرض الوعرة بتمدد ألسنة النيران بشكل سريع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

كما اندلع حريق آخر في أرض عشبية في خراج بلدات بقرزلا والقنطرة وشميس العكارية، فيما تعمل وحدات من الدفاع المدني على إخماد النيران.
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